РИАМО - 5 окт. В Люберцах во время режима самоизоляции организовали 285 новых компаний, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На начало апреля 2020 года <…> их (предпринимателей – ред.) количество составило 17 252 единицы. А по итогам первого полугодия 2020 года в округе уже насчитывалось 17 537 субъектов предпринимательства. В период самоизоляции мы даже зарегистрировали прирост — 285 единиц», — сказал Ружицкий.

Он отметил, что за время пандемии коронавируса пострадали 5,2 тысячи предприятий в сферах культуры, туризма, общественного питания, творчества, физкультуры и спорта, бытовых услуг и непродовольственной торговли.

По словам Ружицкого, в период повышенной готовности в администрацию обратилось свыше 330 предпринимателей. Чаще всего они запрашивали разъяснения, какие предприятия могут продолжать деятельность, какие меры поддержки существуют и как ими воспользоваться.