РИАМО - 5 окт. В столице выявили 3537 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, за весь период пандемии в городе зафиксировано 307 477 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб Москвы.

В мегаполисе за последние сутки 913 человек выздоровели после курса лечения, общее число вылеченных составило 253 944.

Также за сутки скончались 27 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число жертв Covid-19 в городе на текущий момент составляет 5370.

В России за сутки зафиксировали 10 888 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах. Выздоровели 3181 человек, скончались 117 пациентов.

За весь период эпидемии в РФ зарегистрировано 1 225 889 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 21 475 пациентов, вылечились 982 324 человек.

С понедельника в Москве предприятия должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников для снижения риска заражения коронавирусом. Школьники находятся на двухнедельных каникулах до 18 октября.

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Текстовая трансляция

5 ОКТЯБРЯ

- В Совфеде не исключили возможности закрытия границ из‑за ситуации с коронавирусом. Возможные сроки введения ограничений пока не называются.

- За сутки в России зарегистрировали 10 888 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 339 больных. В Москве - 3 537.

- СМИ сообщили о возможном возвращении пропускного режима в Москве​. По данным источников газеты «Ведомости», столичная мэрия в текущий момент прорабатывает несколько сценариев, один из них — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе в связи с пандемией с апреля по июнь.

- За последние сутки 913 человек выздоровели в Москве после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 254 тысячи пациентов,

- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.

- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.

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- За минувшие сутки в столице умерли 27 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5370 человек с Covid-19