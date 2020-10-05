Пожары в жилых домах в большинстве случаев возникают по вине жильцов – из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности. Тушить пожары в жилых домах бывает сложно из-за быстрого распространения огня, необходимости большого количества времени на эвакуацию людей. Какие меры помогут предотвратить пожар и чем отличаются разные виды огнетушителей, узнайте из инфографики РИАМО.​