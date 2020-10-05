РИАМО - 5 окт. На время отопительного сезона в Люберцах организовали 56 аварийно-восстановительных бригад, они работают в круглосуточном режиме, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В круглосуточном режиме работают аварийно-диспетчерские службы. Мы создали 56 аварийно-восстановительных бригад со штатом в 190 человек», — сказал Ружицкий.

Он отметил, что в городском округе работает Единая диспетчерская служба ЖКХ, интегрированная со службой 112.

Отопительный сезон в Люберцах начался 21 сентября.