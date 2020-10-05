РИАМО - 5 окт. В подмосковной Балашихе локализовали возгорание в заброшенном строении на Леоновском шоссе, сообщается на сайте областного ГУ МЧС России.

Пожар произошел утром в понедельник в бывшей конюшне на территории усадьбы Голицыных Пехра-Яковлевское. Усадьба является памятником федерального значения и находится под охраной государства.

«В 09:48 — локализация пожара на площади 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.

К тушению привлекли 26 единиц техники и 85 человек.