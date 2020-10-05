РИАМО - 5 окт. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал факторы, оказывающие влияние на протекание коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам эксперта, на течение болезни влияют генетические особенности и врожденная предрасположенность.
«Есть люди, которые не заражаются даже СПИДом, и те, кто особенно уязвим к банальным вирусным инфекциям. То есть, к счастью редкие случаи смертей у молодых в большинстве соответствуют определенным генным мутациям», — заявил Мясников в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Covid-19 продолжит свое распространение, «не замечая наши попытки его остановить». Это будет продолжаться, пока не сформируется коллективный иммунитет.
Мясников при этом считает, что вирус теряет «всю вирулентность, злость и силу», вырождаясь в банальное ОРЗ.
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Текстовая трансляция
5 ОКТЯБРЯ
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- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.
- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.
Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса?
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