РИАМО - 5 окт. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал факторы, оказывающие влияние на протекание коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, на течение болезни влияют генетические особенности и врожденная предрасположенность.

«Есть люди, которые не заражаются даже СПИДом, и те, кто особенно уязвим к банальным вирусным инфекциям. То есть, к счастью редкие случаи смертей у молодых в большинстве соответствуют определенным генным мутациям», — заявил Мясников в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Covid-19 продолжит свое распространение, «не замечая наши попытки его остановить». Это будет продолжаться, пока не сформируется коллективный иммунитет.

Мясников при этом считает, что вирус теряет «всю вирулентность, злость и силу», вырождаясь в банальное ОРЗ.​

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Текстовая трансляция

5 ОКТЯБРЯ

- В Совфеде не исключили возможности закрытия границ из‑за ситуации с коронавирусом. Возможные сроки введения ограничений пока не называются.

- За сутки в России зарегистрировали 10 888 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 339 больных. В Москве - 3 537.

- СМИ сообщили о возможном возвращении пропускного режима в Москве​. По данным источников газеты «Ведомости», столичная мэрия в текущий момент прорабатывает несколько сценариев, один из них — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе в связи с пандемией с апреля по июнь.

- За последние сутки 913 человек выздоровели в Москве после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 254 тысячи пациентов,

- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.

- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса? 31% Да, при первой же возможности 31% Сначала посмотрю, как она будет действовать на других 31% Я против всех прививок 31% Нет, она не вызывает у меня доверия Результаты

- За минувшие сутки в столице умерли 27 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5370 человек с Covid-19