РИАМО - 5 окт. Веревочный городок площадью 280 квадратных метров установят в Центральном парке Люберец, начало работ запланировано на 2021 год, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В 2021 году в (Центральном – ред.) парке планируется начать установку веревочного городка площадью 280 квадратных метров», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что в рамках областной программы благоустройства «Формирование комфортной городской среды Подмосковья» в октябре 2020 года в парке «Наташинские пруды» также появится новая детская площадка площадью 1,3 тысячи квадратных метров.

Кроме этого, завершат благоустройство территории у Малаховского озера. На 2021 год запланированы также его очистка и зарыбление.

«На следующий год планируем очистить (Малаховское – ред.) озеро и выпустить в него более 45 тысяч мальков», — добавил Ружицкий.

В 2020 году в рамках областной программы благоустроили 46 общественных пространств в Подмосковье. Среди них пять объектов-победителей конкурса Минстроя РФ в 2019 году и 14 парков.