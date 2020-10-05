РИАМО - 5 окт. Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поздравил подмосковных педагогов с профессиональным праздником – Днем учителя, который отмечается в России в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Он добавил, что учителя взращивают в детях любовь к Родине, а также чувство гордости за свою страну и ее историю.
Спикер Мособлдумы пожелал учителям Подмосковья крепкого здоровья и благополучия.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день успех Московской области и всей страны зависит напрямую от качественного и современного образования.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии