РИАМО - 5 окт. Московское областное управление ФАС России приняло решение о внесении сведений в отношении ООО «Талевуд» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В УФАС ранее обратился комитет лесного хозяйства Московской области. Учреждение заключило с фирмой договор на выполнение комплекса санитарно-оздоровительных мероприятий в границах Виноградовского лесничества.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — отмечается в материале.

На заседании комиссии УФАС компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Ведомство выслушало доводы сторон, изучило доказательства и пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Талевуд» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.