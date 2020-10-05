РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Один человек пострадал в результате пожара, случившегося в ночь на понедельник в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.⠀

Пятого октября в 03:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, улица Карбышева, дом 29.

«04:06 ликвидация. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Добавляется, что к тушению пожара привлекались три единицы техники и девять человек.