РИАМО - 5 окт. В подмосковной Балашихе произошло возгорание в заброшенном строении на Леоновском шоссе, владение 4, сообщается на сайте областного ГУ МЧС России.
По данным СМИ, горит бывшая конюшня на территории усадьбы Голицыных Пехра-Яковлевское.
«Площадь пожара – 300 квадратных метров. К тушению привлекли три единицы техники и девять человек», — отмечается в материале.
Усадьба является памятником федерального значения и находиться под охраной государства.
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