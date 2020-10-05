РИАМО - 5 окт. В подмосковной Балашихе произошло возгорание в заброшенном строении на Леоновском шоссе, владение 4, сообщается на сайте областного ГУ МЧС России.

По данным СМИ, горит бывшая конюшня на территории усадьбы Голицыных Пехра-Яковлевское.

«Площадь пожара – 300 квадратных метров. К тушению привлекли три единицы техники и девять человек», — отмечается в материале.

Усадьба является памятником федерального значения и находиться под охраной государства.