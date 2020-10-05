РИАМО - 5 окт. Почти тысяча детей ждут очереди для зачисления в ясельные группы детских садов в Люберцах, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Всего услугами дошкольного образования с полутора до трех лет в округе охвачены 1978 детей. Потребность в получении места — у 976 малышей», — сказал Ружицкий.

При этом очереди на зачисление в группы от трех лет в Люберцах нет.

Ружицкий добавил, что в городском округе функционирует 78 ясельных групп в 32 учреждениях дошкольного образования.