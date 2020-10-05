РИАМО - 5 окт. В столице выпустили 400 тысяч праздничных проездных билетов «Единый» ко Дню учителя, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Специальная серия билетов «Единый» уже доступна для приобретения во всех кассах московского метро с сегодняшнего дня.

«В 537 московских школах сейчас работает больше 55 тысяч учителей. В прошлом году они вместе провели более 60 миллионов уроков», – уточняется в сообщении.

Праздничные проездные подготовили департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и департамент образования и науки столицы.

Кроме того, для московских учителей вечером в понедельник вывесят яркий поздравительный баннер. Его разместят на Смоленском метромосту.