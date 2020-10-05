РИАМО - 5 окт. Учебу в колледжах и техникумах стали активно выбирать выпускники девятых классов в Люберцах, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Ружицкий.

«За последние годы увеличилось количество детей, желающих продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования и получить профессию. Так, в 10-е классы в этом году пошли 1296 человек. В 2019-м десятиклассников было 1367», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что подростки для продолжения обучения выбирают Гагаринский колледж в Люберцах, Гуманитарно-социальный институт в поселке Красково, а также колледж при Финансовой академии и министерстве иностранных дел РФ.

Приемная кампания в подмосковные колледжи в 2020 году впервые проходила в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.