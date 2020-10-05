РИАМО - 5 окт. Новые ограничительные меры могут начать вводить в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, пишет в понедельник газета «Ведомости».

По данным источников издания, столичная мэрия в текущий момент прорабатывает несколько сценариев, один из них — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе в связи с пандемией с апреля по июнь.

«Источник, близкий к правительству Москвы, говорит, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель», — говорится в материале.

Другой близкий к руководству города источник отметил, что правительство столицы «оказалось в затруднительном положении». В складывающейся ситуации крайне важно предпринять шаги, которые не должны сильно повлиять на бизнес.

В свою очередь, представитель мэрии заявил, что говорить о каких-либо серьезных ограничениях пока еще рано. Одной из приоритетных задач является оценка масштабов распространения Covid-19 в городе.

В столице за последние недели фиксируется серьезный рост случаев заражения коронавирусной инфекцией, кроме того, растет и число госпитализаций пациентов. Показатели новых выявленных случаев коронавируса превысили 3 тысячи впервые с мая.

С понедельника на удаленку должны перейти не менее 30% сотрудников, а также работники старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Школьники находятся на каникулах до 18 октября.

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Текстовая трансляция

5 ОКТЯБРЯ

- СМИ сообщили о возможном возвращении пропускного режима в Москве​. По данным источников газеты «Ведомости», столичная мэрия в текущий момент прорабатывает несколько сценариев, один из них — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе в связи с пандемией с апреля по июнь.

- За последние сутки 913 человек выздоровели в Москве после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 256 тысяч пациентов,

- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.

- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса? 31% Да, при первой же возможности 31% Сначала посмотрю, как она будет действовать на других 31% Я против всех прививок 31% Нет, она не вызывает у меня доверия Результаты

- За минувшие сутки в столице умерли 27 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5370 человек с Covid-19