РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Технологи компании «Биокад» из подмосковного Красногорска приняли участие в разработке вакцины от коронавируса и препарата «Илсира» для лечения Covid-19, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«На прошлой неделе, 23 сентября, компания «Биокад» подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины «Спутник V», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин в августе сообщил, что «Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавируса.

«Промышленный выпуск вакцины совместно с Российским фондом прямых инвестиций начнется в Санкт-Петербурге уже в декабре этого года. Гордимся, что в ее разработке и дальнейшей регистрации принимали участие технологи красногорского филиала «Биокад», - добавила Хаймурзина.

По ее словам, специалисты компании занимались разработкой еще одного жизненно-важного препарата - «Илсира» (Левилимаб).

«Он необходим пациентам с тяжелой формой Covid-19, поскольку блокирует так называемый «цитокиновый шторм» - избыточную воспалительную реакцию организма на внедрение вируса», - объяснила Хаймурзина.

Она отметила, что «Илсира» проходит третью фазу исследования в ведущих клиниках России и показывает хорошие результаты.

Глава муниципалитета напомнила, что компания «Биокад» основана в селе Петрово-Дальнее в 2001 году Дмитрием Морозовым, на данный момент компания имеет крупные производственные площадки в России и за рубежом и является флагманом мировой фарминдустрии. Штат сотрудников красногорского филиала компании - 449 человек.

«При поддержке государства сегодня российские ученые делают все для скорейшего запуска вакцины и внедрения вакцины и лекарств от коронавируса. Давайте беречь себя и не попадать в Covid-статистику. Для этого необходимо соблюдать простые санитарные правила: средства индивидуальной защиты, дезинфекция и социальная дистанция. Берегите себя и будем здоровы», - заключила Хаймурзина.

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Текстовая трансляция

5 ОКТЯБРЯ

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- За последние сутки 913 человек выздоровели в Москве после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 256 тысяч пациентов,

- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.

- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.

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