РИАМО - 5 окт. На текущий момент 3,5% всех школьников Люберец ходят на занятия во вторую смену, это более 1,2 тысячи детей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В настоящее время из 36 401 учащегося в округе во вторую смену обучаются 3,5% школьников. Это 1277 человек в пяти учреждениях», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что в округе каждый год растет число первоклассников.

«В 2020/2021 учебном году в школах городского округа Люберцы обучаются 4615 первоклассников. В 2019 году их было 4,5 тысячи человек», — добавил он.