РИАМО - 5 окт. В столице за последние сутки 913 человек выздоровели после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 256 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 944 человек», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у пациентов инфекции в организме, медики проводят специальные исследования.

В Москве за время пандемии провели более 8,3 миллиона тестов на Covid-19. Любой москвич может записаться на ИФА- и ПЦР-тестирования.

Из-за роста числа случаев коронавируса людям с хроническими заболеваниями, гражданам старше 65 лет и беременным женщинам рекомендовали оставаться дома и избегать общественных мест.

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Текстовая трансляция

5 ОКТЯБРЯ

- СМИ сообщили о возможном возвращении пропускного режима в Москве​. По данным источников газеты «Ведомости», столичная мэрия в текущий момент прорабатывает несколько сценариев, один из них — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе в связи с пандемией с апреля по июнь.

- За последние сутки 913 человек выздоровели в Москве после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 256 тысяч пациентов,

- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.

- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса? 31% Да, при первой же возможности 31% Сначала посмотрю, как она будет действовать на других 31% Я против всех прививок 31% Нет, она не вызывает у меня доверия Результаты

- За минувшие сутки в столице умерли 27 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5370 человек с Covid-19