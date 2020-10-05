РИАМО - 5 окт. Три новых школы и одну пристройку к учебному заведению откроют в городском округе Люберцы в 2021 году в рамках муниципальной программы «Образование городского округа Люберцы Московской области», сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Планируем в 2021 году открыть в северо-восточной части Люберец на улице Вертолетная, дом 12, школу на 1,1 тысячи мест, а также школу на 1,5 тысячи мест на Сиреневом бульваре в Люберцах, школу на 1,1 тысячи мест в поселке Мирный и пристройку на 400 мест к школе №59 в Краскове», — сказал Ружицкий.

Ежегодно в Люберцах растет число первоклассников, поэтому в округе сохраняется вторая смена.

В 2020/2021 учебном году она действует в пяти образовательных учреждениях округа.