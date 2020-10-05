РИАМО - 5 окт. Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в министерство строительства и ЖКХ РФ с инициативой запретить управляющим компаниям вкладывать рекламу в платежки за жилищно-коммунальные услуги под угрозой штрафа, пишет в понедельник газета «Известия».

Ранее компаниям запретили печатать рекламу на обратной стороне квитанций по оплате ЖКУ.

«Часто люди воспринимают (подобную рекламу - ред.) как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции. Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку. Подобную практику необходимо пресекать», — сказал Зубарев.

Исключением для распространения вместе с платежками является социальная реклама и справочная информация.

Изменения могут коснуться статьи 5 и статьи 38 38-ФЗ «О рекламе». При нарушении закона будут налагаться штрафы для юридических лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Инициативу поддержали в Общественной палате РФ, «Деловой России» и Институте развития правового общества.

Однако директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева объяснила, что за счет распространения рекламы управляющие компании могут снизить стоимость формирования и распространения квитанций.

Россияне тратят 70-90 рублей на печать и доставку всех квитанций за воду, газ, электроэнергию и вывоз мусора.

Зубарев предлагает переходить на электронные платежи и отказываться от бумажных носителей, что также поможет в борьбе с рекламой и даст возможность экономить на оплате коммуналки.