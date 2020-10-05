РИАМО - 5 окт. Московские парки приготовили новую серию мероприятий, проходящих в виртуальном пространстве, пользователей ждут лекции о литературе и кино, художественные мастер-классы и архивное видео с освоением космоса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На страницах усадьбы Воронцово в социальных сетях 10 октября в 12:00 опубликуют лекцию, посвященную творчеству советского писателя Александра Твардовского. Зрителям расскажут о том, почему его наследие попало в золотой фонд русской литературы XX века», — говорится в сообщении.

Также литературные лекции пройдут на страницах соцсетей Измайловского парка. Там 10 и 11 октября в 17:00 разместят онлайн-уроки поэта Аксиньи Домео. Все желающие смогут узнать, как на протяжении веков менялись литературные направления.

Парк «Северное Тушино» подготовил серию видеороликов, посвященных покорению космоса. Подписчики страниц парка в соцсетях смогут узнать подробности легендарного полета Алексея Леонова. Космонавты на станции «Мир» также записали для пользователей видео о работе на орбите. «Космические» ролики будут выкладывать ежедневно в 13:00.

О том, какими бывают сезонные явления природы, поговорят 8 октября во время онлайн-лекции усадьбы Воронцово. Она посвящена тонкостям науки фенологии. А 11 октября культурная площадка познакомит своих виртуальных гостей с историей появления оранжерей в России. Видеозаписи опубликуют в 12:00 в аккаунтах усадьбы.

Научиться рисовать пейзажи акварелью можно будет во время просмотра мастер-класса Бабушкинского парка. Видеоурок появится на страницах парка в соцсетях 6 октября в 12:00.