РИАМО - 5 окт. Финальный этап туристической премии World Travel Awards стартовал 28 сентября, в рамках этапа проходит открытое голосование, в котором все желающие могут выбрать лучшие туристические города и достопримечательности в 80 номинациях, Москва представлена в семи из них, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москва выдвигается в номинациях «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее направление для сити-брейка», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия» и «Лучшее направление для спортивного туризма», - говорится в сообщении.

Голосование проходит с 28 сентября по 25 октября на сайте премии. Победители World Travel Awards станут известны на финальной церемонии, которая состоится 27 ноября в онлайн-формате.

В 2019 году по результатам World Travel Awards Москва стала лучшим туристическим направлением мира в категории «Город». В этой номинации столица состязалась с Лондоном, Нью-Йорком, Лиссабоном, Парижем, Санкт-Петербургом, Сиднеем, Рио-де-Жанейро и другими городами.