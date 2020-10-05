РИАМО - 5 окт. В мобильном приложении «Моя Москва» появилась возможность просмотра квитанции единого платежного документа, теперь пользователям не нужно получать ЕПД отдельно, детальный счет виден прямо в приложении, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Опция в текущий момент доступна пользователям устройств на iOS, скоро она появится на Android.

«Чтобы посмотреть электронную квитанцию, необходимо зайти в раздел «Мои платежи», нажав на главном экране кнопку в виде кошелька. Во вкладке «ЖКУ» отобразятся доступные счета. Выбрав интересующий, пользователь увидит подробную карточку счета», — говорится в сообщении.

В том же разделе есть кнопка «Счет в PDF», при нажатии на экран будет выведен единый платежный документ. Его можно, к примеру, переслать любыми доступными способами — через емайл или мессенджер, а также скачать при необходимости.

Кроме того, в обновленной версии приложения можно оплачивать резидентное парковочное разрешение. Сначала нужно подать заявку на его получение на портале mos.ru или в центре госуслуг. После успешного рассмотрения заявки счет автоматически появится в разделе «Мои платежи».