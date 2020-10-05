РИАМО - 5 окт. С начала года на столичном портале поставщиков было совершено более 327 тысяч закупок на общую сумму почти 37,7 миллиарда рублей, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Существенно увеличился общий объем сделок в денежном выражении, который с учетом регионов, работающих через интеграцию в части обмена закупками, уже составил 37,7 миллиарда рублей. Это почти в два раза превосходит общий объем контрактов девяти месяцев 2019 года», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С порталом поставщиков активно работают в 36 регионах России. Процент закупок региональных заказчиков достиг 40. Это 132,5 тысячи закупок на сумму 11,3 миллиарда рублей.

Одним из лидеров по сумме и количеству контрактов среди региональных заказчиков стала Московская область, заказчики которой совершили закупки на 5,8 миллиарда рублей. Повышенный спрос в этом году наблюдался на строительные и медицинские товары, на услуги по техническому обслуживанию и ремонту.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что восстановление и рост предпринимательской активности стали особенно заметны во втором полугодии 2020 года.

Щербаков уточнил, что за второй квартал 2020 года провели 92,5 тысячи закупок на общую сумму 9,7 миллиарда рублей, а в третьем квартале совершили 137 тысяч закупок на сумму 13,2 миллиарда рублей.

«Это почти 42% от общего числа сделок, опубликованных на портале с начала 2020 года», — подчеркнул Щербаков.