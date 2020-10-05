РИАМО - 5 окт. На юго-востоке столице начались работы по благоустройству территории рядом со станицей второго Московского центрального диаметра «Курьяново», сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сейчас дорога к станции неудобная, она проходит через промзону и вся разбита, там отсутствуют тротуары и освещение. Горожане неоднократно обращались с просьбами благоустроить эту территорию, теперь это пожелание будет выполнено», — заявил Бирюков.

По словам вице-мэра, при благоустройстве сделают тротуары, велодорожку, а также заасфальтируют проезжую часть. Кроме того, установят 38 фонарей. Возле станции появятся пункты проката велосипедов и самокатов, а также небольшая парковка.

К июню 2021 года работы на территории станции планируется полностью завершить, уточнил Бирюков.

В прошлом году привели в порядок и улучшили транспортную и пешеходную доступность 26 станций МЦД-1 и МЦД-2.