РИАМО - 5 окт. В столице клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных с коронавирусной инфекцией, в который вошли использование современных противовирусных препаратов, плазма переболевших и барокамеры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Коллеги собрали лучшие практики, доказавшие клиническую эффективность. Стандартом стационарной помощи при лечении коронавируса становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что тактика лечения пациентов подбирается в зависимости от тяжести состояния больного и позволяет обеспечить пациента комплексной терапией, снижая последствия.

По ее словам, на первой стадии заболевания, которая длится до семи суток, проводят противовирусную терапию. Вторая стадия длится около семи дней. Принципиальным является использование антикоагулянтных препаратов в лечебных дозах: это уменьшает вероятность образования тромбов у больного.

Третья стадия наступает приблизительно после 15 суток с момента начала заболевания. Она характеризуется или выздоровлением пациента, или развитием серьезных осложнений.

В таком случае обязательными являются антибактериальная терапия и антикоагулянты, а также лечение, которое позволяет предотвратить тромбоз и облегчить тяжелое состояние организма.

Переливание донорской плазмы могут назначить пациентам со средней и тяжелой формой Covid-19. Решение принимает лечащий врач. Согласно исследованиям иностранных специалистов, вероятность выздоровления у пациентов достигает 92%.

Гипербарическая оксигенация или лечение в барокамере назначается пациентам, у которых есть для этого показания. Курс составляет от четырех до десяти сеансов. Данная процедура улучшает самочувствие, уменьшает одышку и увеличивает содержание кислорода в крови.

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Текстовая трансляция

5 ОКТЯБРЯ

- СМИ сообщили о возможном возвращении пропускного режима в Москве​. По данным источников газеты «Ведомости», столичная мэрия в текущий момент прорабатывает несколько сценариев, один из них — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе в связи с пандемией с апреля по июнь.

- За последние сутки 913 человек выздоровели в Москве после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 256 тысяч пациентов,

- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.

- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.

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- За минувшие сутки в столице умерли 27 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5370 человек с Covid-19