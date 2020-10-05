РИАМО - 5 окт. С мая по август 2020 года спрос на загородную недвижимость в Московской области вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

«В целом с мая по август 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество просмотров объявлений о продаже дома увеличилось на 88%, продаже участка – на 101%», - сказала Кирюхина.

Наибольший прирост спроса пришелся на май этого года, когда в Московском регионе действовал режим самоизоляции. Летом, когда ограничения сняли, спрос немного снизился, но по-прежнему был больше, чем в прошлом году на 50%-70%, а на земельные участки - на 70%-100% выше.

«Увеличился спрос и на покупку домов, что привело к дефициту ликвидных вариантов и росту цен на коттеджи. К примеру, в апреле 2020 года купить дом в Московской области можно было в среднем за 11,8 миллиона рублей – это на 9% выше, чем в начале года», - отметила эксперт.

В июне с отменой режима самоизоляции средняя стоимость дома начала понижаться и стала на 4% ниже относительно начала 2020 года, но на сегодняшний день стоимость недвижимости в регионе опять растет. Цена среднего дома в Подмосковье сейчас составляет порядка 11,9 миллиона рублей, а это на 10% выше, чем в начале года.

При этом, по сравнению с летом 2019 года, цены на дома тоже выросли. Самый большой прирост был зафиксирован июле, стоимость домов поднялась на 13%. Сентябрьские цены по сравнению с аналогичным периодом 2019 года тоже выросли на 13%.

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