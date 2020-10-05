РИАМО - 5 окт. Москва заняла первое место в России по средней чистой зарплате, по крупным и средним организациям в городе она составила в первом полугодии 2020 года 103,1 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

«Средняя чистая зарплата в столице в январе-июне текущего года составила 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг», — отмечается в материале.

В стандартный потребительский набор для одного человека, живущего в собственной квартире, входят 109 товаров и услуг, в том числе продукты питания, промтовары, одежда, мебель, затраты на транспорт и многое другое.

На втором месте по зарплате оказался Южно-Сахалинск — 97,4 тысячи рублей, третий в рейтинге Салехард —​ 94,9 тысячи рублей.

Также в топ-5 городов вошли Сургут и Ханты-Мансийск.

Четыре из пяти городов с высокими зарплатами расположены на севере России. Из-за того, что там добывают углеводороды в сложных климатических условиях и удаленности от цивилизации, работники получают более высокую зарплату и компенсации.​