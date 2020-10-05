РИАМО - 5 окт. Ко Всемирному дню архитектуры, который отмечается в понедельник, ВДНХ подготовила тематическую онлайн-программу, в рамках которой посетителям расскажут об отреставрированных павильонах и фонтанах, а также об известных архитекторах, связанных с выставкой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В серии виртуальных прогулок расскажут о шести исторических павильонах и фонтанах, расположенных на Центральной аллее. Они являются объектами культурного наследия и были бережно отреставрированы», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

В роликах, которые будут опубликованы в социальных сетях выставки, зрители узнают об истории создания, авторах и архитектурных особенностях павильона № 34 «Космос», который стал самым крупным отреставрированным объектом на постсоветском пространстве.

Также зрители смогут больше узнать об одном из самых красивых павильонов — №58 «Земледелие», в котором после реставрации открылся центр «Слово».

В подборку также вошли видео о павильоне №13 «Здравоохранение», павильоне №14 «Азербайджан» и двух главных фонтанах ВДНХ — «Дружбе народов» и «Каменном цветке».

ВДНХ входит в число 50 крупнейших выставочных центров мира, ежегодно выставку посещают 30 миллионов человек. 1 августа 2019 года выставка отпраздновала 80-летний юбилей.