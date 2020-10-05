РИАМО - 5 окт. Согласно данным опроса «Единой России», только 23% населения в РФ на текущий момент готовы привиться от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

«Привиться от коронавируса готовы 23% респондентов. Не готовы к вакцинации 73%», — отмечается в материале.

При этом 4% опрошенных сказали, что переболели инфекцией, и им прививка не требуется.

Также 93% респондентов считают, что прививаться люди должны на добровольной основе, а 7% — что вакцинацию от Covid-19 нужно сделать обязательной.

24% опрошенных россиян хотели бы получить вакцину российского производства, а 13% — зарубежного. 63% уверены, что не важна страна производства вакцины, главное — ее эффективность.

Ждут вторую волну коронавируса в России 24% респондентов, 37% считают, что второй волны не будет. 11% россиян не верят в существование Covid-19.

Опрос по теме здравоохранения проводился с 16 по 23 сентября онлайн, на вопросы ответили 20 тысяч человек. Результаты опроса передадут министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработали сотрудники центра Гамалеи. Сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата.​​

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Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса? 31% Да, при первой же возможности 31% Сначала посмотрю, как она будет действовать на других 31% Я против всех прививок 31% Нет, она не вызывает у меня доверия Результаты

Текстовая трансляция

5 ОКТЯБРЯ

- СМИ сообщили о возможном возвращении пропускного режима в Москве​. По данным источников газеты «Ведомости», столичная мэрия в текущий момент прорабатывает несколько сценариев, один из них — возвращение к пропускному режиму, который действовал в городе в связи с пандемией с апреля по июнь.

- За последние сутки 913 человек выздоровели в Москве после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 256 тысяч пациентов,

- Единый стандарт лечения Covid‑19 разработали в Москве. Пациенты получают комплексную терапию, которая снижает последствия тяжелого состояния.

- Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса. Большинство считает, что прививаться люди должны на добровольной основе.

Хотим узнать ваше мнение Будете ли вы прививаться отечественной вакциной от коронавируса? 31% Да, при первой же возможности 31% Сначала посмотрю, как она будет действовать на других 31% Я против всех прививок 31% Нет, она не вызывает у меня доверия Результаты

- За минувшие сутки в столице умерли 27 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 5370 человек с Covid-19