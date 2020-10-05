РИАМО - 5 окт. В столице произошел пожар в жилом доме на улице Гарибальди, 10, в результате происшествия погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В оперативную дежурную смену сообщение о возгорании поступило 4 октября в 23:32.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание в квартире на восьмом этаже 14-этажного жилого дома», — отмечается в материале.

В квартире горели личные вещи на площади 5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 23:50. В результате возгорания погиб один человек.