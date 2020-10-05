РИАМО - 5 окт. На портале для малого бизнеса Москвы запущен новый онлайн-сервис с виртуальным помощником для предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Виртуальный помощник сможет подсказать, какие финансовые, налоговые, имущественные, правовые меры поддержки подходят каждому конкретному бизнесу в городе, а еще он может подобрать индивидуальную образовательную программу.

«По указанным при регистрации данным цифровой помощник подберет подходящие механизмы поддержки. Отдельное направление — антикризисные меры для предпринимателей, принятые в этом году», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она отметила, что новый столичный сервис сразу учитывает, работает ли заявитель в наиболее пострадавших от пандемии Covid-19 отраслях экономики.

Воспользоваться данным интерактивным помощником на портале могут и самозанятые жители столицы.

Онлайн-помощник на сегодняшний день работает в тестовом режиме. Бизнесменам, чтобы воспользоваться услугами виртуального помощника, надо выбрать статус (организация, ИП, самозанятость), а также указать индивидуальный номер налогоплательщика. А самозанятым горожанам можно только выбрать статус.

«На основе полученных данных интерактивный помощник проводит экспресс-проверку по следующим блокам: «Обучение», «Меры поддержки», «Онлайн-продукты», - отмечается в материале.

Также в отдельном блоке у онлайн-помощника можно будет посмотреть информацию о субсидиях, которые Москва предоставляет для компаний и ИП.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин пояснил, что экспресс-проверка в новом сервисе не займет много времени, а еще она позволит быстро узнать, на какие меры поддержки может рассчитывать бизнесмен.

На сегодняшний день предпринимателям на портале для малого бизнеса Москвы доступны свыше 20 разных онлайн-сервисов.