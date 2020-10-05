РИАМО - 5 окт. На территории Москвы и Московской области температура воздуха в понедельник составит плюс 15-20 градусов, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте «Метеоновости».

Благодаря непоколебимости антициклона, днем в Московском регионе сохранится комфортная погода.

«Воздух в столице прогреется до 18-20 градусов тепла, по области — до 15-20 градусов, что выше климатической нормы на 4-5 градусов», — говорится в сообщении.

Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 метров в секунду, кислородный режим благоприятный.

Специалисты отмечают, что повышенный фон атмосферного давления может негативно отразиться на состоянии метеозависимых людей.