РИАМО - 4 окт. Полузащитник Денис Глушаков в воскресенье дебютировал за подмосковный футбольный клуб «Химки» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), игра была со столичным «Локомотивом», сообщает Газета.ru.

В данном матче областная команда проиграла московскому клубу со счетом 1:2.

«Глушаков 1 октября заключил соглашение с подмосковным клубом. Он начал матч в запасе и вышел на поле в начале второго тайма, заменив полузащитника Исламбека Куата», - говорится в сообщении.

В своем первом матче за команду полузащитник «Химок» получил желтую карточку практически в конце игры.

«Двойное предупреждение у «Химок». Тихий и Глушаков напрасно тратили драгоценные минуты и спорили с судьей», - уточняется в материале.​