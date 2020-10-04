РИАМО - 4 окт. Порядка 5 тысяч граждан пройдут военную службу по призыву в воинских частях гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Московской областях, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Осенняя призывная кампания началась в России 1 октября.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы призыва граждан на военную службу по призыву будут уменьшены на 10 % в связи с жесткими требованиями по недопущению распространения новых вирусных инфекций», - говорится в сообщении.

Число граждан, отбираемых для прохождения военной службы будет снижено в среднем на 600 человек – 2 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

После прохождения службы по призыву в воинских частях общевойсковой армии ЗВО около 16% военнослужащих заключают свой первый контракт, свыше 8% подают документы для поступления в высшие учебные военные заведения.