РИАМО - 4 окт. В «Марше памяти подвига Кремлевских курсантов» в Московской области примут участие курсанты выпускного курса Московского высшего общевойскового командного училища, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«85-километровый марш в составе батальона в полном боевом обмундировании пройдет по тому же маршруту, которым в 1941-м выдвигался на передовую сводный полк кремлевцев», - говорится в сообщении.

В ходе передвижения курсантами будет отработан комплекс тактических задач – организация боевого охранения, устройство оборонительных рубежей, занятие взводных и ротных опорных пунктов. Данное мероприятие станет еще и элементом обучения будущих офицеров.

Марш начнется 6 октября у поселения Никольское городского округа Клин. На пути следования курсанты будут останавливаться у памятников для возложения цветов. На 114 километре Волоколамского шоссе курсанты проведут церемонию возложение венка к Памятнику саперам.

На пути следования к кремлевцам присоединятся юнармейцы и участники патриотических и общественных организаций. Всего в шествии примет участие свыше 420 курсантов училища.