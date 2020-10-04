РИАМО - 4 окт. Финансовые проблемы взрослых из-за пандемии коронавируса в РФ привели к тому, что подростки стали стараться трудоустроиться, с 1 апреля по 29 сентября несовершеннолетние стали в 2,8 раза чаще искать работу, чем в тот же период 2019 года, сообщает Газета.ru.

«На фоне стремительного распространения Covid-19 на сайте HH.ru было размещено больше 863 тысяч резюме от 742 тысяч россиян в возрасте от 14 до 18 лет. Чаще всего несовершеннолетние соискатели пытались найти подходящие вакансии в продажах, среди административного персонала, а также в области маркетинга, рекламы и PR», - говорится в сообщении.

Кроме того, подростки интересовались работой в сферах информационных технологий, транспорта, логистики, бухгалтерии, туризма и сельского хозяйства.

В рейтинге еще одного сервиса по поиску работы Superjob на первом месте по интересу подростков стоит вакансия «продавец/консультант». Также юноши и девушки интересовались работой промоутера, официанта, курьера, оператора call-центра, бариста, грузчика и дургими.

58% несовершеннолетних соискателей ставили в графе «ожидаемая зарплата» на HH.Ru сумму до 35 тысяч рублей, 30% - от 35 до 70 тысяч рублей, 8% - до 105 тысяч рублей. Самыми немногочисленными группами (по 1%) стали желающие получать 140, 175 и от 175 тысяч рублей.

При этом, 68% работодателей при размещении вакансий для несовершеннолетних готовы были платить от 30 тысяч рублей, 22% — от 55 тысяч рублей, 6% - от 85 тысяч рублей, 3% не жалели для несовершеннолетних суммы от 115 тысяч рублей. Еще 2% предлагали зарплату от 145 тысяч рублей.

«Желание помочь своей семье в этой ситуации понятно, потому что во время пандемии некоторых родителей вынудили взять больничный или сократили. Люди теряют работу. Ясно, что во всей этой тенденции с детьми есть в том числе и денежная история», — отметила зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Юлия Зимова.

Она считает, что таким образом дети придумали, как разнообразить свой досуг — особенно летом, когда родители из-за ограничений не отвезли их к бабушкам или не отправили в лагеря.​

«Я сам это проходил в 90-е годы. Был школьником 13 лет. Распад страны, кризис, карточная система, нехватка средств. И у меня во всей этой неразберихе, тяжелой жизненной ситуации была потребность работать и помогать родителям», - рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Психологи в данном вопросе разделились на два лагеря: одни считают желание детей работать из-за кризиса опасным, другие – поддерживают стремление несовершеннолетних к труду.

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Текстовая трансляция

4 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 499 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 296 больных. В Москве - 3 327.

- 944 человека вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 031 человека.

- Собянин: Перевод сотрудников на удаленку необходим, чтобы избежать закрытия предприятий. Город продолжает оказывать помощь строительным предприятиям в выдаче кредитов и реструктуризации старых кредитов.

В целом на эти направления выделено более 80 миллиардов рублей. Но самая большая, самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшний условиях - это избежать закрытия, избежать серьезных ограничений.

- Еще 29 человек с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии Covid-19 в городе умерли 5343 пациента.

- Больницы в Москве на фоне пандемии продолжат работать в плановом режиме. Под лечение пациентов с Covid-19 могут перевести пока только отдельные корпуса медучреждений.

- Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Среди выявленных больных в городе очень много тех, кто переносит Covid‑19 тяжело.