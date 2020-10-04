РИАМО - 4 окт. В Центральном музее Вооруженных Сил РФ в столице представили книгу «Наша гордость шагает в строю», посвященную выпускникам Московского (Горьковского) суворовского военного училища (СВУ), говорится в сообщении пресс-службы общественной организации «Московские суворовцы».

Данная книга была выпущена ко дню рождения легендарного училища, которому 1 октября исполнилось 76 лет.

«В презентации <…> приняли участие Герои России, родственники героев, ветераны-суворовцы, выпускники Московского СВУ и представители общественных кадетских объединений. Перед началом участники мероприятия возложили цветы к памятнику генералиссимуса Александра Суворова, установленному к 250-летию великого полководца», - говорится в сообщении.

По словам одного из авторов, выпускника Московского СВУ, зампредседателя попечительского совета Московского СВУ, руководителя общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрия Нестерова, издание с малоизвестными фактами из биографий выпускников и редкими фотографиями стало первым в серии книг об учебном заведении.

«В издании, включающем восемь разделов, приведены биографии 149 выпускников Московского (Горьковского) суворовского военного училища, добившихся значительных успехов в избранной ими профессиональной деятельности. Один из разделов посвящен биографиям преподавателей, офицеров-воспитателей, начальникам училища - участникам Великой Отечественной войны», - добавил Нестеров.

Он подчеркнул, что жизненный путь каждого из героев книги может служить достойным примером для нового поколения суворовцев, учащихся кадетских учебных заведений и школьников.

Московское (Горьковское) суворовское военное училище было основано в 1944 году в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1956 году учебное заведение перевели в историческое место Фили и переименовали в Московское СВУ. В 1991 году суворовское училище переместили на северо-восток столицы рядом с метро «Бабушкинская», где оно сейчас и находится.

За годы своего существования военное училище провело 71 выпуск, дало путевку в жизнь более 12,5 тысячи воспитанников. Свыше 400 суворовцев закончили училище с золотыми и серебряными медалями. 11 человек в дальнейшем были удостоены званий - героев Советского Союза и Российской Федерации.