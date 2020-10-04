РИАМО - 4 окт. Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко с подписчиками в Instagram снимком со своими сыновьями, сообщает Газета.ru.

Второй сын родился у продюсера Яны Рудковской и ее мужа Евгения Плющенко недавно. Он появился на свет от суррогатной матери, так как Рудковская не могла родить по состоянию здоровья. Супруги долго искали девушку, которая сможет выносить малыша.

«Экс-фигурист, а ныне тренер выложил в своем Instagram снимок с Гном Гномычем (Александром) и Арсением», - говорится в сообщении.

Плющенко подписал снимок: «Вышел с моими бойцами на прогулку».​