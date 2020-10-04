РИАМО - 4 окт. «Волонтеры Победы» Московской области поздравили регион с 91-летием, ребята из 64 городов выстроились в форме огромного сердца — одного из символов добра, говорится в сообщении пресс-службы всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Организация в Подмосковье насчитывает более 2 тысяч молодых неравнодушных к истории своей страны людей, ежедневно делая вклад не только в сохранение памяти Победы, но и популяризируя патриотическое воспитание в регионе.

«В этом году волонтеры не только стали опорой для пожилых людей во время пандемии. Именно благодаря их неравнодушию нам удалось провести памятные акции и мероприятия», — сказал председатель регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Александр Печенегин.

Ребята смогли выложить картины из свечей в ходе акции «Свеча Памяти», оказать поддержку в проведении парада Победы, с концертами поздравить ветеранов ВОВ, находящихся на самоизоляции. Добровольцы приложили все усилия, чтобы провести Год памяти и славы, несмотря на сложные обстоятельства.

«Волонтеры Победы Московской области — одна большая семья. Сердце, которое мы построили во время флешмоба, стало символом добра. С днем рождения, Московская область!» — поздравила регион волонтер из Звездного городка Елена Белова.

Волонтер Анастасия Ромакина из Балашихи отметила, что активисты каждый день делают добро не потому, что это модно, а потому, что это их образ жизни.

«Сердце — символ любви не только к людям, но и к миру. Мы, как частицы одного целого, вместе идем до конца, делая этот мир лучше», — заключила она.