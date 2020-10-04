РИАМО - 4 окт. Более 280 наблюдателей следят за ходом голосования на выборах депутатов в совет депутатов в городском округе Шатура, безопасность обеспечивают полицейские, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В воскресенье в Шатуре проходят выборы в совет депутатов городского округа. Жители выбирают 25 депутатов из 124 кандидатов.

«Каждый, кто пришел сегодня на избирательный участок, получил два бюллетеня: в первом надо выбрать партию, во втором — от одного до пяти кандидатов. Бюллетени опускают в опломбированные урны», — уточняется в сообщении.

По словам члена Общественной палаты Московской области Марины Кондратович, легитимность выборов на данный момент соблюдена, помимо наблюдателей от кандидатов и партий, за ходом голосования следят представители местной и областной общественных палат.

Она добавила, что наблюдатели от общественных палат мониторят ситуацию и готовы в любой момент подключиться к любой возникающей проблеме. В настоящее время УИКи, которые осмотрели члены Общественной палаты области, работают в штатном режиме.

В городском округе работает 41 избирательный участок. Проголосовать можно до 20:00.