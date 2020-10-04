РИАМО - 4 окт. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему сына решили назвать армянским именем Ваган, сообщает Nation News.

Брухунова заявила, что довольно часто ей задают один и тот же вопрос подписчики в Instagram: «Почему вы решили назвать сына армянским именем?».

«Отвечаю. В переводе на русский язык с армянского оно переводится как «Щит» (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика», — написала Брухунова в соцсети.

Она добавила, что ее сын растет упертым мальчиком, который настойчиво добивается желаемого, однако в своеобразных спорах идет на компромисс.

Брухунова желает, чтобы сын вырос похожим на отца.

Супруги несколько месяцев скрывали от общественности новости о пополнении в семействе. Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия 16 сентября.