РИАМО - 4 окт. Работу участков №3321 в Шатуре и №3345 в поселке ЦУС «Мир» оценила депутат Государственный думы РФ Валентина Кабанова, на данных участках жалоб о наблюдателей не было, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В воскресенье в Шатуре проходят выборы в совет депутатов городского округа. Жители выбирают 25 депутатов из 124 кандидатов.

«Жители голосуют активно. К тем, кто сам по состоянию здоровья не может прийти на участок, комиссия приедет домой», — отмечается в сообщении.

Кабанова отметила, что выборы в совет депутатов городского округа — это самый ответственный и важный момент, ведь все вопросы, которые в первую очередь волнуют жителей муниципалитета, будут решать избранные депутаты.