РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. Во воре домов №№56 и 58 на Плещеевской улице в Подольске в рамках комплексного благоустройства открыли новую детскую игровую площадку, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволяет нам собирать большие площади, концертные залы и стадионы для того, чтобы проводить привычные праздничные мероприятия. Но мы с депутатами и с заместителями главы администрации разделились и каждый из ответственных руководителей приходит в гости в тот или иной микрорайон округа, в тот или иной двор, <...> чтобы вместе порадоваться пусть небольшому, но успеху в благоустройстве нашей территории», - сказал глава городского округа Николай Пестов.

Он отметил активистов и работников управляющей компании, которые участвовали в благоустройстве. Также глава городского округа пообщался с жителями и выслушал их просьбы.

В частности, прозвучали просьбы об улучшении транспортного обслуживания, о работе социальных объектов. Глава муниципалитета отметил, что в ближайшее время будет проведено выездное заседание с участием представителей автоколонны, Сбербанка и других служб, на котором будет рассматриваться решение поднятых жителями вопросов.