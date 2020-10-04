РИАМО - 4 окт. Эксперты форума «Линейка» в подмосковном Солнечногорске назвали привлечение внимания учеников во время онлайн-обучения одним из приоритетов в школьном воспитании, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Обсуждение состоялось в рамках молодежного педагогического форума «Линейка», который 3-4 октября проходил в мастерской управления «Сенеж». В форуме приняли участие около 100 молодых педагогов из 30 российских регионов.

«О том, что учителям нужно научиться говорить с учениками на одном языке, а также об актуальности воспитания во время развития дистанционных технологий говорили эксперты в ходе панельной дискуссии «Воспитание 2.0», — отмечается в материале.

Заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов обратил внимание, что воспитательной компоненте образования сейчас уделяется особое внимание на всех уровнях власти, но современные реалии и развитие дистанционного образования предъявляют к учителям новые требования.

«Неправильно думать, что ранее ничего в этой части не было и игнорировать наработанный опыт. Но сегодня перед нами стоит задача усилить работу в этом направлении. Мы во многом должны пересмотреть свои взгляды и профессиональные подходы в диалоге с детьми. И сегодня перед учителями стоит серьезный вызов по «завоеванию» внимания ребенка», — сказал Грибов.

По его словам, сегодня в большинстве случаев не учитывается современная реальность в воспитании. Дети живут в офлайн и в онлайн-режиме, порой потребляя всевозможный даже негативный и деструктивный контент.

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Чтобы воспитывать ребенка и оградить его от «неправильной» информации, нужно каждому педагогу научиться с детьми говорить на одном языке и также легко ориентироваться и общаться в онлайн, отметил замминистра.

По итогам форума «Линейка» будут подготовлены авторские концепции формирования воспитательной среды для учебных заведений страны разной специализации.