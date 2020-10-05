РИАМО - 5 окт. C понедельника по запросу жителей в подмосковных библиотеках меняется график работы из-за старта проекта «Библиотека – современное общественное пространство», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Цель проекта – наполнить библиотеки мероприятиями современного формата и повысить их привлекательность для молодежи.

«Внимание к событийному наполнению библиотечной жизни и удобству посетителей не случайны. И то и другое способствует вовлечению жителей в чтение. Когда ты проводишь время среди книг, рано или поздно начинаешь ими интересоваться», - отметила руководитель проекта «Библиотека – современное общественное пространство», директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко.

По ее мнению, люди больше читают там, где чувствуют себя комфортно и там, где им интересно проводить время.

Одно из первых нововведений - продление рабочих часов каждой из пилотных библиотек. Теперь они будут работать до 21:00. В вечернее время запланировано проведение квизов и дебатов, музыкальных вечеринок и интеллектуальных игр, а также здесь пройдут кинолектории и мастер-классы.

Еще в библиотеках появятся велопарковки, зарядки для гаджетов, бесплатный wi-fi и игротеки с популярными настольными играми, зоны, где можно выпить кофе и перекусить, а также удобные столы для работы с ноутбуком.​