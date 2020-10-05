РИАМО - 5 окт. Трамвайные пути начнут менять на улице Шаболовка в столице с понедельника, из-за работ изменятся маршруты некоторых трамваев, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На это время трамваи №№26 и 47 будут ходить измененными маршрутами», – уточняется в сообщении.

Трамвай №14 ходить во время замены путей не будет.

Вместо трамваев перевозку пассажиров будет осуществлять автобус №047. Он будет курсировать от станции метро «Октябрьская» до Даниловского рынка.