РИАМО - 5 окт. С понедельника все школы Москвы ушли на каникулы на две недели, а в Подмосковье у половины школ начинаются плановые каникулы.

Единые каникулы у столичных школьников организованы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Каникулы увеличены до двух недель.

В Московской области плановые каникулы также начинаются с понедельника, но только у половины школ. Остальные учебные учреждения уйдут на каникулы в начале следующего месяца. При этом, решение о проведении внеплановых каникул в школах области принимает директор вместе с управляющим советом и родительским сообществом. Если этого будет требовать эпидситуация, то ученики будут отдыхать внепланово.

В школах Подмосковья, в которых дети продолжают учиться, усилят контроль за соблюдением мер профилактики от Covid-19.​