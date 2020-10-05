РИАМО - 5 окт. С понедельника в Москве стало обязательным требование о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников фирм и компаний из-за ситуации с распространением в городе коронавирусной инфекции.

В последнее время в столице отмечен рост количества заразившихся коронавирусом, а также увеличилось число госпитализаций заболевших.

«Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений», — написал мэр города Сергей Собянин на персональном сайте.

По указу столичного градоначальника, работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционную работу всех своих сотрудников, возраст которых более 65 лет, а еще тех, у кого есть хронические заболевания.

При этом продолжать трудиться в офисе или на производстве могут только те работники, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования компании.

Не будут переходить на дистанционный формат работы медучреждения, предприятия оборонной промышленности, «Росатом», «Роскосмос» и компании, которые работают в стратегических отраслях.

Ранее мэр столицы отметил, что перевод сотрудников компаний на дистанционную работу необходим для того, чтобы избежать закрытия некоторых секторов экономики при ухудшении ситуации с Covid-19.

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Текстовая трансляция

4 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 499 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 296 больных. В Москве - 3 327.

- 944 человека вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 031 человека.

- Собянин: Перевод сотрудников на удаленку необходим, чтобы избежать закрытия предприятий. Город продолжает оказывать помощь строительным предприятиям в выдаче кредитов и реструктуризации старых кредитов.

В целом на эти направления выделено более 80 миллиардов рублей. Но самая большая, самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшний условиях - это избежать закрытия, избежать серьезных ограничений.

- Еще 29 человек с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии Covid-19 в городе умерли 5343 пациента.

- Больницы в Москве на фоне пандемии продолжат работать в плановом режиме. Под лечение пациентов с Covid-19 могут перевести пока только отдельные корпуса медучреждений.

- Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Среди выявленных больных в городе очень много тех, кто переносит Covid‑19 тяжело.