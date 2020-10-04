РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 окт. В подмосковном Подольске завершили капитальный ремонт водоперепускной трубы через реку Петрица на дороге к деревне Бородино, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В деревне Бородино закончился ремонт водоперепускной трубы через реку Петрица. Помимо замены самой трубы с устройством водоотводящей дамбы, укреплены обочины, откосы насыпи и дно кювета. На этом участке дороге заменено асфальтобетонное покрытие, установлены бордюры и устроен тротуар», — говорится в сообщении.

Автомобильная дорога А101 — Москва — Малоярославец — Рославль — Бородино является единственным проездом к Варшавскому шоссе и Подольску для жителей деревни Бородино.

Капремонт позволил обеспечить комфортное беспрепятственное сообщение между населенными пунктами и избежать подтопления дороги в период весеннего половодья.